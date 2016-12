Un anno fa uccise il figlio adottivo, la moglie lo riporta a casa: "L'ho perdonato"

"L'ho perdonato, non era lui". Patrizia Silvestri ha riaccolto nella loro casa di Pescara il marito Massimo Maravalle. Il 18 luglio del 2014 l'uomo, in preda a un raptus, soffocò nel sonno il loro bimbo adottivo, Maxim, di 5 anni. Poche settimane fa è tornato in libertà dopo che in una perizia clinica depositata in tribunale è stato ritenuto "non pericoloso".