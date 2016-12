Turista annega ad Alba Adriatica

00:13 - Un turista svizzero di 72 anni è annegato a causa di un malore mentre si trovava in acqua nel tratto di mare di Alba Adriatica. Max Buhler, in vacanza con la famiglia in un'abitazione presa in affitto, ha accusato un malore in acqua nel tratto di arenile tra gli chalet Hawaii e Il Faro. I soccorsi sono stati immediati ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Dopo i rilievi dei carabinieri la salma è stata riconsegnata alla famiglia.