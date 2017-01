Terremoto, tratto in salvo l'uomo disperso a Campotosto

E' stato individuato e tratto in salvo l'uomo che mercoledì era stato dato per disperso a Campotosto (L'Aquila), in località Ortolano. L'uomo, che si chiama Bhupinder Singh ed è di nazionalità indiana, si era rifugiato sotto il tetto di un capannone pericolante. E' stato recuperato da una squadra del soccorso alpino della guardia di finanza, che in mattinata ha raggiunto la zona con gli sci.