Terremoto, fiaccolata a Pescara del Tronto con il premier Conte

Si svolta a Pescara del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, la fiaccolata in memoria delle vittime del terremoto del 24 agosto di due anni fa. Tra le centinaia di persone presenti, anche il premier Giuseppe Conte. In testa alla processione il vescovo di Ascoli, Giovanni D'Ercole e il sindaco di Arquata, Aleandro Petrucci. Alle 3:36, l'ora della scossa del 24 agosto di due anni fa, il parroco ha letto i nomi delle 52 vittime