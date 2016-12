Terremoto di magnitudo 4.4 ad Amatrice, avvertito anche ad Ascoli e a L'Aquila

Terremoto, prima neve su Amatrice | Renzi: "A Natale le prime 20 casette" 1 di 22 Ansa Ansa Terremoto, prima neve su Amatrice | Renzi: "A Natale le prime 20 casette" Nevica ad Amatrice e sulle zone del terremoto del 24 agosto. Nessun fermo lavori a Campo Lazio dove i tecnici del Consorzio nazionale servizi e del Genio militare stanno montando i primi alloggi. Il premier Mattei Renzi ha annunciato che "le prime 20 casette saranno pronte prima di Natale. E' bello che queste casette che saranno il nucleo abitativo dei prossimi mesi, se non forse anni, sono in via di realizzazione". 2 di 22 Ansa Ansa Terremoto, prima neve su Amatrice | Renzi: "A Natale le prime 20 casette" Nevica ad Amatrice e sulle zone del terremoto del 24 agosto. Nessun fermo lavori a Campo Lazio dove i tecnici del Consorzio nazionale servizi e del Genio militare stanno montando i primi alloggi. Il premier Mattei Renzi ha annunciato che "le prime 20 casette saranno pronte prima di Natale. E' bello che queste casette che saranno il nucleo abitativo dei prossimi mesi, se non forse anni, sono in via di realizzazione". 3 di 22 Ansa Ansa Terremoto, prima neve su Amatrice | Renzi: "A Natale le prime 20 casette" Nevica ad Amatrice e sulle zone del terremoto del 24 agosto. Nessun fermo lavori a Campo Lazio dove i tecnici del Consorzio nazionale servizi e del Genio militare stanno montando i primi alloggi. Il premier Mattei Renzi ha annunciato che "le prime 20 casette saranno pronte prima di Natale. E' bello che queste casette che saranno il nucleo abitativo dei prossimi mesi, se non forse anni, sono in via di realizzazione". 4 di 22 Ansa Ansa Terremoto, prima neve su Amatrice | Renzi: "A Natale le prime 20 casette" Nevica ad Amatrice e sulle zone del terremoto del 24 agosto. Nessun fermo lavori a Campo Lazio dove i tecnici del Consorzio nazionale servizi e del Genio militare stanno montando i primi alloggi. Il premier Mattei Renzi ha annunciato che "le prime 20 casette saranno pronte prima di Natale. E' bello che queste casette che saranno il nucleo abitativo dei prossimi mesi, se non forse anni, sono in via di realizzazione". 5 di 22 Ansa Ansa Terremoto, prima neve su Amatrice | Renzi: "A Natale le prime 20 casette" Nevica ad Amatrice e sulle zone del terremoto del 24 agosto. Nessun fermo lavori a Campo Lazio dove i tecnici del Consorzio nazionale servizi e del Genio militare stanno montando i primi alloggi. Il premier Mattei Renzi ha annunciato che "le prime 20 casette saranno pronte prima di Natale. E' bello che queste casette che saranno il nucleo abitativo dei prossimi mesi, se non forse anni, sono in via di realizzazione". 6 di 22 Ansa Ansa Terremoto, prima neve su Amatrice | Renzi: "A Natale le prime 20 casette" Nevica ad Amatrice e sulle zone del terremoto del 24 agosto. Nessun fermo lavori a Campo Lazio dove i tecnici del Consorzio nazionale servizi e del Genio militare stanno montando i primi alloggi. Il premier Mattei Renzi ha annunciato che "le prime 20 casette saranno pronte prima di Natale. E' bello che queste casette che saranno il nucleo abitativo dei prossimi mesi, se non forse anni, sono in via di realizzazione". 7 di 22 Ansa Ansa Terremoto, prima neve su Amatrice | Renzi: "A Natale le prime 20 casette" Nevica ad Amatrice e sulle zone del terremoto del 24 agosto. Nessun fermo lavori a Campo Lazio dove i tecnici del Consorzio nazionale servizi e del Genio militare stanno montando i primi alloggi. Il premier Mattei Renzi ha annunciato che "le prime 20 casette saranno pronte prima di Natale. E' bello che queste casette che saranno il nucleo abitativo dei prossimi mesi, se non forse anni, sono in via di realizzazione". 8 di 22 Ansa Ansa Terremoto, prima neve su Amatrice | Renzi: "A Natale le prime 20 casette" Nevica ad Amatrice e sulle zone del terremoto del 24 agosto. Nessun fermo lavori a Campo Lazio dove i tecnici del Consorzio nazionale servizi e del Genio militare stanno montando i primi alloggi. Il premier Mattei Renzi ha annunciato che "le prime 20 casette saranno pronte prima di Natale. E' bello che queste casette che saranno il nucleo abitativo dei prossimi mesi, se non forse anni, sono in via di realizzazione". 9 di 22 Ansa Ansa Terremoto, prima neve su Amatrice | Renzi: "A Natale le prime 20 casette" Nevica ad Amatrice e sulle zone del terremoto del 24 agosto. Nessun fermo lavori a Campo Lazio dove i tecnici del Consorzio nazionale servizi e del Genio militare stanno montando i primi alloggi. Il premier Mattei Renzi ha annunciato che "le prime 20 casette saranno pronte prima di Natale. E' bello che queste casette che saranno il nucleo abitativo dei prossimi mesi, se non forse anni, sono in via di realizzazione". 10 di 22 Ansa Ansa Terremoto, prima neve su Amatrice | Renzi: "A Natale le prime 20 casette" Nevica ad Amatrice e sulle zone del terremoto del 24 agosto. Nessun fermo lavori a Campo Lazio dove i tecnici del Consorzio nazionale servizi e del Genio militare stanno montando i primi alloggi. Il premier Mattei Renzi ha annunciato che "le prime 20 casette saranno pronte prima di Natale. E' bello che queste casette che saranno il nucleo abitativo dei prossimi mesi, se non forse anni, sono in via di realizzazione". 11 di 22 Ansa Ansa Terremoto, prima neve su Amatrice | Renzi: "A Natale le prime 20 casette" Nevica ad Amatrice e sulle zone del terremoto del 24 agosto. Nessun fermo lavori a Campo Lazio dove i tecnici del Consorzio nazionale servizi e del Genio militare stanno montando i primi alloggi. Il premier Mattei Renzi ha annunciato che "le prime 20 casette saranno pronte prima di Natale. E' bello che queste casette che saranno il nucleo abitativo dei prossimi mesi, se non forse anni, sono in via di realizzazione". 12 di 22 Ansa Ansa Terremoto, prima neve su Amatrice | Renzi: "A Natale le prime 20 casette" Nevica ad Amatrice e sulle zone del terremoto del 24 agosto. Nessun fermo lavori a Campo Lazio dove i tecnici del Consorzio nazionale servizi e del Genio militare stanno montando i primi alloggi. Il premier Mattei Renzi ha annunciato che "le prime 20 casette saranno pronte prima di Natale. E' bello che queste casette che saranno il nucleo abitativo dei prossimi mesi, se non forse anni, sono in via di realizzazione". 13 di 22 Ansa Ansa Terremoto, prima neve su Amatrice | Renzi: "A Natale le prime 20 casette" Nevica ad Amatrice e sulle zone del terremoto del 24 agosto. Nessun fermo lavori a Campo Lazio dove i tecnici del Consorzio nazionale servizi e del Genio militare stanno montando i primi alloggi. Il premier Mattei Renzi ha annunciato che "le prime 20 casette saranno pronte prima di Natale. E' bello che queste casette che saranno il nucleo abitativo dei prossimi mesi, se non forse anni, sono in via di realizzazione". 14 di 22 Ansa Ansa Terremoto, prima neve su Amatrice | Renzi: "A Natale le prime 20 casette" Nevica ad Amatrice e sulle zone del terremoto del 24 agosto. Nessun fermo lavori a Campo Lazio dove i tecnici del Consorzio nazionale servizi e del Genio militare stanno montando i primi alloggi. Il premier Mattei Renzi ha annunciato che "le prime 20 casette saranno pronte prima di Natale. E' bello che queste casette che saranno il nucleo abitativo dei prossimi mesi, se non forse anni, sono in via di realizzazione". 15 di 22 Ansa Ansa Terremoto, prima neve su Amatrice | Renzi: "A Natale le prime 20 casette" Nevica ad Amatrice e sulle zone del terremoto del 24 agosto. Nessun fermo lavori a Campo Lazio dove i tecnici del Consorzio nazionale servizi e del Genio militare stanno montando i primi alloggi. Il premier Mattei Renzi ha annunciato che "le prime 20 casette saranno pronte prima di Natale. E' bello che queste casette che saranno il nucleo abitativo dei prossimi mesi, se non forse anni, sono in via di realizzazione". 16 di 22 Ansa Ansa Terremoto, prima neve su Amatrice | Renzi: "A Natale le prime 20 casette" Nevica ad Amatrice e sulle zone del terremoto del 24 agosto. Nessun fermo lavori a Campo Lazio dove i tecnici del Consorzio nazionale servizi e del Genio militare stanno montando i primi alloggi. Il premier Mattei Renzi ha annunciato che "le prime 20 casette saranno pronte prima di Natale. E' bello che queste casette che saranno il nucleo abitativo dei prossimi mesi, se non forse anni, sono in via di realizzazione". 17 di 22 Ansa Ansa Terremoto, prima neve su Amatrice | Renzi: "A Natale le prime 20 casette" Nevica ad Amatrice e sulle zone del terremoto del 24 agosto. Nessun fermo lavori a Campo Lazio dove i tecnici del Consorzio nazionale servizi e del Genio militare stanno montando i primi alloggi. Il premier Mattei Renzi ha annunciato che "le prime 20 casette saranno pronte prima di Natale. E' bello che queste casette che saranno il nucleo abitativo dei prossimi mesi, se non forse anni, sono in via di realizzazione". 18 di 22 Ansa Ansa Terremoto, prima neve su Amatrice | Renzi: "A Natale le prime 20 casette" Nevica ad Amatrice e sulle zone del terremoto del 24 agosto. Nessun fermo lavori a Campo Lazio dove i tecnici del Consorzio nazionale servizi e del Genio militare stanno montando i primi alloggi. Il premier Mattei Renzi ha annunciato che "le prime 20 casette saranno pronte prima di Natale. E' bello che queste casette che saranno il nucleo abitativo dei prossimi mesi, se non forse anni, sono in via di realizzazione". 19 di 22 Ansa Ansa Terremoto, prima neve su Amatrice | Renzi: "A Natale le prime 20 casette" Nevica ad Amatrice e sulle zone del terremoto del 24 agosto. Nessun fermo lavori a Campo Lazio dove i tecnici del Consorzio nazionale servizi e del Genio militare stanno montando i primi alloggi. Il premier Mattei Renzi ha annunciato che "le prime 20 casette saranno pronte prima di Natale. E' bello che queste casette che saranno il nucleo abitativo dei prossimi mesi, se non forse anni, sono in via di realizzazione". 20 di 22 Ansa Ansa Terremoto, prima neve su Amatrice | Renzi: "A Natale le prime 20 casette" Nevica ad Amatrice e sulle zone del terremoto del 24 agosto. Nessun fermo lavori a Campo Lazio dove i tecnici del Consorzio nazionale servizi e del Genio militare stanno montando i primi alloggi. Il premier Mattei Renzi ha annunciato che "le prime 20 casette saranno pronte prima di Natale. E' bello che queste casette che saranno il nucleo abitativo dei prossimi mesi, se non forse anni, sono in via di realizzazione". 21 di 22 Ansa Ansa Terremoto, prima neve su Amatrice | Renzi: "A Natale le prime 20 casette" Nevica ad Amatrice e sulle zone del terremoto del 24 agosto. Nessun fermo lavori a Campo Lazio dove i tecnici del Consorzio nazionale servizi e del Genio militare stanno montando i primi alloggi. Il premier Mattei Renzi ha annunciato che "le prime 20 casette saranno pronte prima di Natale. E' bello che queste casette che saranno il nucleo abitativo dei prossimi mesi, se non forse anni, sono in via di realizzazione". 22 di 22 Ansa Ansa Terremoto, prima neve su Amatrice | Renzi: "A Natale le prime 20 casette" Nevica ad Amatrice e sulle zone del terremoto del 24 agosto. Nessun fermo lavori a Campo Lazio dove i tecnici del Consorzio nazionale servizi e del Genio militare stanno montando i primi alloggi. Il premier Mattei Renzi ha annunciato che "le prime 20 casette saranno pronte prima di Natale. E' bello che queste casette che saranno il nucleo abitativo dei prossimi mesi, se non forse anni, sono in via di realizzazione". leggi dopo slideshow ingrandisci

Ma oggi ci sono anche buone notizie, con l'arrivo delle prime "casette" ad Amatrice e della prima scuola ad Arquata del Tronto. "Fin dal primo giorno, dopo il terremoto del 24 agosto, abbiamo voluto fare della scuola, con determinazione, il motore della ripartenza per la vita di tante famiglie e dei loro insegnanti e dirigenti scolastici. Perché nessuno, nonostante le avversità, resti solo" ha ribadito il ministro Giannini in un messaggio inviato per l'occasione.



Anche per i bambini di Arquata è stata una buona giornata: sono state consegnate le chiavi della prima scuola prefabbricata, per cento alunni dalla materna alle medie. Costruita in due mesi, è costata quasi 300mila euro, finanziati dalla Fondazione Francesca Rava grazie ai fondi raccolti, attraverso Banca Prossima e Tim, da "Un aiuto subito" Corriere della Sera-TgLa7.