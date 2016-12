Terremoto de L'Aquila: arrestato Livio Bearzi, ex preside Convitto nazionale

La sentenza è stata confermata in via definitiva nell'ottobre scorso dalla Corte di Cassazione. L'ordine di carcerazione era stato emesso dalla Procura generale della Corte d'Appello dell'Aquila.



Arrestato ex vicesindaco - Nella stessa giornata una nuova bufera giudiziaria si abbatte sulla ricostruzione privata del capoluogo devastato dal sisma. Nei guai sono finiti l'ex vicesindaco del capoluogo nonché assessore all'Urbanistica, Roberto Riga, arrestato ai domiciliari come figura cardine dell'inchiesta, e l'imprenditore Massimo Mancini, vice presidente dell'Aquila Calcio, pure detenuto in casa, entrambi con l'accusa di corruzione in concorso per l'aggiudicazione della ricostruzione da 28,5 milioni di euro del complesso dell'Opera salesiana.