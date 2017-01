Terremoti, Curcio: la prevenzione non va solo predicata

"La prevenzione è fondamentale. non dobbiamo misurare i sistemi soltanto nella gestione dell'emergenza". Così il capo della protezione civile Frabrizio Curcio nel corso del punto stampa presso la Dicomac di Rieti. Curcio sottolinea che le attività di prevenzione non vanno solo "predicate": "Non esiste gestione emergenziale su questi livelli che possa essere affrontata solo con la parte emergenziale, perderemo sempre".