Teramo, una bambina di 5 anni si allontana dalla mamma in spiaggia e annega in mare

Era in spiaggia con la mamma, è sfuggita al suo controllo ed è annegata in mare dopo pochi minuti. E' morta così una bambina di 5 anni a Pineto (Teramo). Quando la madre si è accorta dell'assenza della piccola, ha cominciato a cercarla disperatamente. E' stato però un bagnante a vederla in acqua, poco distante dalla battigia. I soccorsi sono arrivati in brevissimo tempo ma è stato tutto inutile. La bimba, già in arresto cardiaco, è morta.