Teramo, trovato morto il presunto killer della dottoressa: l'uomo si è impiccato

Si è conclusa la caccia al killer di Ester Pasqualoni, la dottoressa 53enne uccisa a coltellate nel parcheggio dell'ospedale di Sant'Omero, in provincia di Teramo. L'uomo, Enrico Di Luca, 65 anni, è stato infatti trovato morto dagli investigatori in un appartamento a Martinsicuro: si è probabilmente impiccato. Sarebbe lui, un ex investigatore privato, lo stalker che infastidiva da tempo l'oncologa.