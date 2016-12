Teramo, lite in strada tra automobilisti per una mancata precedenza: un morto accoltellato

Un uomo di 47 anni, Paolo Cialini, è morto dopo essere stato accoltellato al cuore nel corso di una lite in strada nel centro di Giulianova Lido, in provincia di Teramo . Il killer è stato arrestato dai carabinieri . Il diverbio sarebbe stato causato dal mancato rispetto di una precedenza.

La vittima è di Mosciano Sant'Angelo, in provincia di Teramo. Di Mosciano anche l'aggressore, 60 anni, originario di Bellante, fermato per omicidio volontario.

La ricostruzione - I due automobilisti erano nelle rispettive automobili, fermi all'incrocio. La vittima deve aver suonato a quello che lo precedeva, per sollecitarlo a muoversi. Ne è nata una discussione, culminata nell'aggressione, con il conducente dell'auto davanti che è sceso e ha colpito al cuore l'altro con il coltello.



Sono arrivati i carabinieri e i soccorsi, inutili: l'uomo è stato rianimato dal personale sanitario del 118 ma è morto all'arrivo al Pronto soccorso dell'ospedale di Giulianova.