Teramo, è geloso della madre: 17enne ferisce un amico della donna

Un 17enne teramano ha ferito un ambulante pakistano di 27 anni perché l'ha visto in strada in compagnia della madre. Lo straniero è stato operato per una profonda ferita alla testa e un ematoma cranico. Il movente del gesto sarebbe dunque la gelosia. Il minorenne ha colpito il 27enne con il collo di una bottiglia rotta, in una zona periferica della città abruzzese.