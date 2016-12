Teramo: barricato in casa con armi per 20 ore, è stato prelevato dai Nocs

Sembra che all'origine del gesto dell'uomo ci sia stato un litigio con i genitori. Alle 17 di lunedì il 47enne è sceso al piano inferiore della casa colonica, situata in campagna, dove abita con il padre, la madre e la sorella, per rinchiudersi nella taverna, poi trasformata nel suo bunker. Immediatamente sul posto sono arrivati la polizia e il questore di Teramo, rimasti nei pressi per tutta la notte, cercando di convincere l'uomo a uscire.



I familiari avevano intanto riferito alla forze dell'ordine che l'uomo non aveva mai dati segni di squilibrio. Negli ultimi tempi però soffriva di depressione.



Il sindaco: "Dopo il blitz ringraziava tutti" - Sul mezzo del 118 che ha portato l'uomo in ospedale è salito il sindaco di Atri, Gabriele Astolfi, rimasto con lui per qualche momento. E il primo cittadino ha detto che le prime parole del meccanico sono state "Grazie a tutti".



"Ho potuto parlare per un attimo con lui in ambulanza - ha riferito il sindaco -. Ringraziava tutti, stranamente. L'ho trovato provato, stanco, ma in buone condizioni. Appena mi ha visto mi ha salutato. Era una persona tranquilla, per quello che lo conoscevo io. L'importante è che tutto sia andato bene. Per questo voglio ringraziare il questore e tutte le forze dell'ordine per l'ottimo lavoro svolto".



"I poliziotti - ha aggiunto - hanno gettato una piccola carica esplosiva con un flash bag per stordire l'uomo e sono entrati. C'è stato un gran lavoro che ha permesso di evitare vittime o feriti. Era complicato entrare. Lui si era barricato nella parte bassa della casa dove c'è un'officina. Aveva armi, ma anche taniche di benzina e attrezzi e utensili da lavoro. Fortunatamente è andato tutto bene".



L'uomo bloccato da un cane poliziotto - A fermare il 47enne è stato il cane poliziotto Malin dei Nocs, un pastore belga, che, con il suo agente - riferisce la Questura di Teramo riferendo dei dettagli dell'operazione - si è introdotto nel locale bloccando velocemente l'uomo e consentendo cosi' alla squadra del Nocs di immobilizzarlo velocemente e senza uso della forza, impedendogli qualsiasi reazione inconsulta e sottraendogli la pistola che deteneva ancora in quel momento.