Teramo, a un anno dal terremoto cinque scuole chiuse: la protesta dei genitori

"In questi 12 mesi, noi genitori abbiamo cercato di sensibilizzare istituzioni nazionali e locali affinché la sicurezza delle scuole diventasse una realtà a Teramo e in tutta Italia - prosegue Leda Ragas - ma non sappiamo ancora dove i nostri figli andranno a scuola fra poche settimane".



La situazione - L'11 settembre partirà il nuovo anno scolastico, ma molte famiglie non sono tranquille e hanno deciso di iscrivere i figli a scuola in altre città. A Teramo sei scuole primarie hanno indici di vulnerabilità bassissimi: mancano le uscite di sicurezza, le porte anti-incendio e presentano gravissime carenze. "Il sindaco di Teramo si sta muovendo - spiega la presidente dell'Assai - ma manca poco tempo alla riapertura, era necessario muoversi prima. Chiediamo solo delle alternative per collocare i nostri figli in strutture sicure, in attesa che i lavori di adeguamento vengano realizzati".