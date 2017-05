Teramo, 18enne si spara per gioco con la pistola del padre: ricoverato, è grave

Un diciottenne di Teramo si è sparato un colpo di pistola alla testa mentre stava mostrando agli amici l'arma del padre ed è grave in ospedale. Il tragico incidente è accaduto intorno a mezzanotte in un appartamento popolare del capoluogo. L'arma utilizzata risultava regolarmente detenuta.

Il ragazzo è stato sottoposto a un intervento chirurgico di oltre quattro ore all'ospedale Mazzini, dove è ricoverato in Rianimazione, in coma farmacologico, con prognosi riservata.



Lunedì sera aveva raggiunto quattro amici a Teramo. Secondo quanto riferito da loro, il giovane impugnava la calibro 9x21, sottratta di nascosto al padre, e la roteava puntandosela alla testa. Dall'arma, che evidentemente aveva il colpo in canna, è partito un colpo che ha colpito il cranio del 18enne. Devastanti le conseguenze cliniche, dicono i medici, dopo una forte emorragia e diverse fratture alla testa. Sul caso indagano gli agenti della Squadra mobile della questura di Teramo.