Sulmona, ristoratore si uccide: si indaga per istigazione a suicidio

Un ristoratore 45enne, Giuseppe Pino Cavicchia, si è tolto la vita nella sua abitazione a Sulmona. La procura ha aperto un fascicolo per ipotesi di istigazione al suicidio e disposto il sequestro del telefono personale e del computer di Cavicchia, per accertare se vi siano persone che abbiano potuto spingere l'uomo a togliersi la vita. Pare che il 45enne versasse da tempo in difficoltà economiche, dopo aver chiuso la sua attività.