Studente muore in classe: tre indagati all'istituto alberghiero di Roccaraso

Sono tre gli indagati per la morte di Christian Lombardozzi, il 17enne morto durante una lezione all'istituto alberghiero di Roccaraso. Sono la dirigente scolastica Maria Paola De Angelis, l'insegnante di biologia Dino Di Meo, in classe al momento del tragico incidente, e Michele Verratti, responsabile della società di consulenza che si occupa della sicurezza dell'istituto scolastico. Per tutti e tre l'accusa è di concorso in omicidio colposo.