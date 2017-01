Strage di Berlino, celebrati a Sulmona i funerali di Fabrizia Di Lorenzo

Anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella , ha preso parte a Sulmona ai funerali di Fabrizia Di Lorenzo , la giovane italiana morta a Berlino . Con il presidente della Repubblica anche il ministro degli Interni, Marco Minniti. "Fabrizia all'improvviso e in modo tragico ci ha lasciato, pronta come un angelo a spiccare il volo verso la casa di Dio. Il suo sorriso rimarrà sempre con noi", ha detto il vescovo della città, mons. Angelo Spina, durante le esequie.

"Lei che amava la vita con tanti ideali e molti valori, ha dovuto lasciare questa terra che non riesce a dare speranza a questi giovani per il lavoro", ha continuato mons. Spina. "Di fronte al mistero della morte la nostra ragione si ferma, dona conforto ai tuoi genitori guarda i giovani e questa nostra terra. Prega per loro e fa loro capire quando è prezioso il dono della vita, perché tutti diventino ambasciatori di pace".