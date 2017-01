Slavina Rigopiano, recuperati due cadaveri: 27 morti e 2 dispersi

Asfissia, ipotermia, traumi le cause di morte - Sono diverse le cause che hanno determinato la morte delle persone sotto le macerie dell'hotel, ha detto il pm Cristina Tedeschini: ci sono casi di schiacciamento, con morti istantanee, e altri con una concorrenza di cause, tra le quali ipotermia e asfissia.



Si scava ancora tra le macerie - "Si va avanti, dobbiamo terminare il lavoro - dice il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio -. E' un lavoro complicato e lo sapevamo fin dall'inizio, ma andiamo avanti".



Parole ribadite da Luigi D'Angelo, il funzionario del dipartimento della Protezione civile al centro di coordinamento dei soccorsi a Penne. "Non ci fermeremo fino a quando non avremo la certezza che non ci sia più nessuno sotto le macerie o sotto la neve. Stiamo scavando nel cuore della struttura e dobbiamo continuare a cercare fino alla fine".