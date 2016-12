10 novembre 2014 Sisma L'Aquila, tutti assolti in Appello gli esperti della commissione "Grandi rischi" I 7 tecnici parteciparono alla riunione 5 giorni prima del terremoto del 6 aprile. In primo grado erano stati condannati a 6 anni. Il pubblico in aula grida: "Vergogna" Tweet google 0 Invia ad un amico

21:56 - La Corte d'Appello dell'Aquila ha assolto tutti e sette i membri della Commissione Grandi rischi che parteciparono alla riunione 5 giorni prima del sisma del 6 aprile. In primo grado Bernardo De Bernardinis, Giulio Selvaggi, Franco Barberi, Enzo Boschi, Mauro Dolce, Claudio Eva, Michele Calvi erano stati condannati a 6 anni per omicidio e lesioni colpose. "Vergogna, vergogna", ha urlato il pubblico in aula.

Due anni a De Bernardinis, ma assolto per le imputazioni principali - La Corte ha rideterminato in due anni la condanna inflitta in primo grado a Bernardo De Bernardinis, per uno dei reati che gli erano stati contestati. Assolto, invece, per le imputazioni principali. "Se fossi stato il padre di una delle vittime avrei fatto la stessa cosa. Una vittima è sempre una vittima. Non ho mai contestato nulla", ha commentato De Bernardinis.



Nel dettaglio De Bernardinis è stato condannato a due anni di reclusione (pena sospesa e non menzione) per le accuse di omicidio colposo e lesioni colpose con riferimento ad alcune delle vittime, mentre è stato assolto per le stesse accuse nei confronti di altri morti del sisma, i cui familiari si sono costituiti parti civili.



La difesa: "Comunque dispiaciuti per le vittime" - Soddisfazione da parte dei difensori alla lettura della sentenza e che, come spiega l'avvocato Franco Coppi, "ci gratifica perché sono state accolte le nostre tesi. Ma - aggiunge Coppi - siamo molto dispiaciuti per i familiari delle vittime, e umanamente comprendiamo le loro reazioni".



Il procuratore dell'Aquila: "Sconcertato" - Si è detto invece "sconcertato" il procuratore generale dell'Aquila Romolo Como. "Immaginavo un forte ridimensionamento dei ruoli e delle pene, ma non un'assoluzione così completa, scaricando tutto su De Bernardinis, cioè sulla Protezione civile".



La rabbia dei presenti in aula: "Vergogna" - "Non finisce qui. Vergogna. Mafiosi": sono questi i commenti urlati dagli aquilani presenti alla lettura della sentenza. "Ma c'è la legge divina di Dio, che vede tutto e che esiste tuttora", afferma un padre che nel sisma del 6 aprile ha perso il figlio. "Ce li hanno ammazzati un'altra volta", scrolla la testa dicendo così una parente delle vittime.



Parte civile annuncia ricorso: "Questa sentenza è un nuovo terremoto" - "Faremo sicuramente ricorso in Cassazione. Questa sentenza ci sorprende è un terremoto nel terremoto", osserva l'avvocato di parte civile Attilio Cecchini. "La sola condanna di De Bernardinis - aggiunge - fa di lui l'unico capro espiatorio".