Sisma L'Aquila, scarcerato Bearzi

Livio Bearzi, preside in detenzione per il crollo del convitto scolastico a L'Aquila nel 2009 al cui interno perirono alcuni studenti, è stato scarcerato. Lo ha reso noto il suo legale, avvocato Stefano Buonocore, precisando che gli è stato concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali in via provvisoria. Bearzi era stato arrestato il 10 novembre dopo la condanna in via definitiva a quattro anni di reclusione per omicidio plurimo e lesioni colpose.