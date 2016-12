Bertolaso: "Chiedano scusa a tutta la Protezione Civile" - "Sono contento soprattutto per coloro che insieme a me hanno dato l'anima per aiutare la popolazione de L'Aquila colpita da quella tragedia", ha detto Bertolaso. "oggi è stata scritta una pagina di verità e di giustizia". "Non dovranno chiedere scusa a me, ma a tutta la Protezione Civile", ha poi aggiunto.



L'ex capo della Protezione Civile ha confessato tutta la sua amarezza per le "accuse ingiuste che sono state rivolte. Accuse offensive e ingiuste nei confronti di chi ha lavorato fino allo stremo per ridare speranza e fiducia a quella popolazioni". In questi anni "sono sempre stato tranquillo, consapevole di aver fatto tutto il possibile in una situazione di grande difficoltà. Devo dire che in un ambito certamente difficile e carico di tensioni il magistrato è stato coraggioso pronunciando una sentenza di verità".