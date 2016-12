La Cassazione ha confermato le quattro condanne per il crollo della casa dello studente, avvenuto a L'Aquila nel 2009, in cui ci furono otto vittime. Si tratta di quattro anni per Pietro Centofanti, Tancredi Rossicone e Berardino Pace, tecnici del restauro alla struttura eseguito nel 2000, e due anni e sei mesi per Pietro Sebastiani, presidente della commissione di collaudo. Le accuse nei confronti degli imputati erano di omicidio colposo, disastro e lesioni.