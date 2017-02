Sisma, Gentiloni: "Ce la faremo". Un sindaco: "Serve cura shock"

Terremoto, Gentiloni tra la gente: "Ce la faremo" 1 di 15 Ansa Ansa Terremoto, Gentiloni tra la gente: "Ce la faremo" 2 di 15 Ansa Ansa Terremoto, Gentiloni tra la gente: "Ce la faremo" 3 di 15 Ansa Ansa Terremoto, Gentiloni tra la gente: "Ce la faremo" 4 di 15 Ansa Ansa Terremoto, Gentiloni tra la gente: "Ce la faremo" 5 di 15 Ansa Ansa Terremoto, Gentiloni tra la gente: "Ce la faremo" 6 di 15 Ansa Ansa Terremoto, Gentiloni tra la gente: "Ce la faremo" 7 di 15 Ansa Ansa Terremoto, Gentiloni tra la gente: "Ce la faremo" 8 di 15 Ansa Ansa Terremoto, Gentiloni tra la gente: "Ce la faremo" 9 di 15 Ansa Ansa Terremoto, Gentiloni tra la gente: "Ce la faremo" 10 di 15 Ansa Ansa Terremoto, Gentiloni tra la gente: "Ce la faremo" 11 di 15 Ansa Ansa Terremoto, Gentiloni tra la gente: "Ce la faremo" 12 di 15 Ansa Ansa Terremoto, Gentiloni tra la gente: "Ce la faremo" 13 di 15 Ansa Ansa Terremoto, Gentiloni tra la gente: "Ce la faremo" 14 di 15 Ansa Ansa Terremoto, Gentiloni tra la gente: "Ce la faremo" 15 di 15 Ansa Ansa Terremoto, Gentiloni tra la gente: "Ce la faremo" leggi dopo slideshow ingrandisci

"Oggi il rischio maggiore è quello di perdere un po' di fiducia nel futuro in queste zone. Quindi bisogna risolvere i problemi di emergenza ma piano piano ridare speranza e reinvestire sulle vocazioni di questi territori", ha detto il premier che ha poi stretto la mano a una squadra di vigili del fuoco.



Durante la visita Gentiloni è stato fermato da due cittadine del comune del Teramano, Annalida e Pina. Una ha chiesto aiuti per gli esercizi commerciali e l'altra per ristrutturare la sua casa dove vive, nonostante i danni, "perché non voglio lasciare il mio paese".



"Presidente i nostri figli sono andati via, noi no. Io voglio restare in centro storico, non voglio abbandonare il nostro paese, dovete aiutarci, grazie presidente io la stimo", ha detto Annalida, residente del centro storico. "Mi sembra una persona nuova e una persona con la faccia pulita, si mantenga così presidente", ha detto Pina De Dominicis, commerciante, strappando un sorriso a Gentiloni che ha scherzato: "Io nuova?", e l'ha rassicurata con un "contate sul nostro impegno".



Coldiretti: 52 mln i danni alle aziende agricole - Intanto la Coldiretti ha stimato che ammontano a 52 milioni di euro i danni diretti ed indiretti subiti dalle aziende agricole e dalle stalle delle zone colpite dal sisma.