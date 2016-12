Si ribalta trattore, morto 68enne

Tragedia alle porte di Teramo: un agricoltore 68enne di Miano (Teramo), Gabriele Di Basilico, è morto schiacciato sotto al trattore con cui stava lavorando in campagna. I soccorsi sono stati tempestivi quanto inutili: quando sul posto sono giunti i vigili del fuoco e il personale del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.