Si finge stella del calcio senegalese: il Chieti porta in ritiro un profugo

Issiaka, 18 anni, è un profugo del Gambia che, dopo essere fuggito dal centro di accoglienza di Alba Adriatica (Teramo), si è spacciato per una stella del calcio senegalese con lo scopo di ottenere il permesso di soggiorno. Sotto le mentite spoglie di Lamine Diatta , perno della difesa della nazionale olimpica del Senegal, è riuscito a farsi portare in ritiro dal Chieti . Scoperta la truffa, il 18enne è stato riportato al centro migranti.

A tradire il 18enne è stata la sua eccessiva ossessione nell'ottenere il visto che ha finito per insospettire l'avvocato messogli a disposizione dalla comunità senegalese per l'adempimento delle pratiche burocratiche.



In precedenza il giovane si era presentato al club del Pescara, con documenti contraffatti e il curriculum professionale dell'ignaro Diatta, spiegando ai dirigenti della squadra che milita in serie B di essersi svincolato dalla precedente società sportiva di Dakar e di essere disposto a sostenere un provino. Ma in quel caso erano state le sue doti non eccelse col pallone a smascherarlo.