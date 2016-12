Scontro aerei, recuperato corpo

E' stato recuperato il corpo di Marco Ricci, originario di Siena, il pilota che ha perso la vita in uno scontro in volo sui cieli di Tortoreto, in Abruzzo. L'aereo è precipitato in mare. L'operazione di soccorso è stata eseguita sollevando il velivolo dal fondale con alcuni palloni. Ad operare i sommozzatori dei vigili del fuoco, la Guardia costiera e la Capitaneria di Porto. Salvo l'altro pilota coinvolto nell'incidente.