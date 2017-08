Sciopero lavoratori autostrade: presidio sulla A14 a Pescara Nord

I lavoratori delle concessionarie autostradali hanno indetto uno sciopero contro la nuova legge sugli appalti pubblici. "No ai licenziamenti, ma anche no a strade insicure per tutti. Perché progettare e mantenere le autostrade è una specializzazione industriale che non si improvvisa", affermano le sigle sindacali annunciando un presidio sull'A14 direzione Pescara Nord. Con la nuova legge infatti "si prevedono 3000 licenziamenti".