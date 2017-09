Sanitopoli, Del Turco assolto dal reato di associazione per delinquere

L'ex presidente della Regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco, è stato assolto dal reato di associazione per delinquere dalla Corte d'appello di Perugia al termine del processo sulla "Sanitopoli" abruzzese. Il collegio dei giudici ha quindi rideterminato la sua condanna, ricalcolandola a tre anni e undici mesi. Assolti con la stessa formula anche tutti gli altri imputati. Al momento della lettura, Del Turco non era presente in aula.

Del Turco era stato condannato a quattro anni e due mesi di reclusione nel processo d'appello celebrato all'Aquila. Poi la Cassazione aveva annullato la parte della sentenza riguardante l'associazione per delinquere inviando gli atti per competenza ai giudici di Perugia che lo hanno assolto, rideterminando la pena.



Dall'accusa di associazione per delinquere sono stati assolti, sempre "perché il fatto non sussiste", anche l'ex segretario generale della presidenza della Giunta regionale, Lamberto Quarta, e l'ex capogruppo della Margherita in Consiglio regionale, Camillo Cesarone.



Per l'ex presidente della Regione, i giudici hanno inoltre trasformato l'interdizione dai pubblici uffici da perpetua a cinque anni. La Corte ha inoltre revocato tutte le statuizioni civili a carico di Quarta e dell'ex assessore regionale alle Attività produttive Antonio Boschetti.