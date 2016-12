Sangue sulla festa delle donne, 57enne uccide la compagna a Vasto Marina

13:06 - Femminicidio in Abruzzo. Un uomo di 57 anni, Joseph Martella, ha ucciso la sua compagna di 53 anni, Daniela Marchi, durante la notte della festa delle donne. L'omicidio è avvenuto nell'appartamento dove i due vivevano a Vasto Marina, in provincia di Chieti. Il 57enne colto da un raptus di gelosia ha preso un cavo elettrico e ha strangolato la donna, che ha cercato invano l'aiuto dei vicini di casa. L'assassino è ora in carcere.

All'arrivo dei soccorsi per la vittima non c'era nulla da fare. "Nell'interrogatorio di garanzia in procura, davanti al sostituto procuratore Giancarlo Ciani, il mio assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere. E' fortemente provato", ha detto Massimiliano Baccalà, legale dell'uomo. "E' sicuramente un reato di spessore, bisogna capire come si sia arrivati a tanto, insieme voglio ricostruire, minuto per minuto cosa è accaduto. Poi decideremo il da farsi".