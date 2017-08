Ruota persa da Tir sulla A14 centra auto: morta una donna incinta

Una 31enne bresciana, Gloria Duranti , incinta di qualche mese, è morta e ha perso il bambino che portava in grembo, mentre la madre della giovane è rimasta gravemente ferita in un incidente provocato da un Tir sull'autostrada A14 . Per motivi ancora da chiarire, l'autoarticolato, che procedeva sulla carreggiata nord, ha perso una ruota: lo pneumatico, rimbalzando, è finito sulla carreggiata opposta centrando in pieno un'auto e uccidendo la donna seduta sul sedile del passeggero.

La giovane, un avvocato civilista, viaggiava in auto con il marito e i genitori. Ferita gravemente, ma non in pericolo di vita, la madre della vittima, rianimata sul posto e poi trasferita in codice rosso all'ospedale di Teramo. Illesi invece il marito e il padre. Da quanto si apprende, la famiglia era diretta in Puglia. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero del 118, ma per la giovane e per il bambino che portava in grembo non c'è stato nulla da fare.