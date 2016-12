Ritrovata in un bosco la bimba di due anni scomparsa a Teramo: si era persa

E' stata ritrovata in un bosco la bambina di due anni e mezzo scomparsa dalla frazione di Cusciano di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo. La bimba, di nazionalità romena, stava giocando nei pressi di casa, quando la mamma non l'ha più trovata. Dopo averla cercata, con l'aiuto di alcuni vicini, la donna ha allertato le forze dell'ordine che hanno attivato il piano di emergenza. Poche ore dopo la piccola è stata ritrovata: si era persa.

La piccola, racconta il soccorritore che l'ha ritrovata, il barista 50enne Diego Di Felice, "piangeva, voleva la mamma, aveva le scarpine in mano e i vestiti vicino a sé". L'uomo ha notato la piccola accanto ad una siepe, nell'area dove già venerdì sera il cane del Cai abruzzese utilizzato per le ricerche aveva fiutato qualcosa; l'animale però a un certo punto si era fermato, probabilmente perché qualcosa aveva disturbato il suo olfatto.



Alla notizia del ritrovamento della piccola, in paese hanno cominciato a suonare le campane a festa. Vista la felice conclusione della vicenda, e dato che secondo gli investigatori non ci sono elementi che lascino pensare che la bimba sia stata avvicinata o prelevata da qualcuno, il fascicolo aperto dalla Procura va verso l'archiviazione.