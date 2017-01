Rigopiano, pm: "Ferita grande per l'Abruzzo, sono i nostri morti"

"E' una ferita grande per l'Abruzzo, questi sono morti nostri". Lo ha detto il sostituto procuratore di Pescara Cristina Tedeschini, che con il collega Andrea Papalia sta coordinando le indagini sulla valanga che ha investito l'hotel Rigopiano. "In queste ore stiamo verificando la grande collaborazione di tutte le istituzioni per arrivare a capire cosa sia successo", ha detto la Tedeschini.