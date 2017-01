Rigopiano, le vittime sarebbero quasi tutte morte sul colpo

Sarebbero quasi tutte morte sul colpo le 29 persone uccise dalla slavina che ha travolto l'hotel Rigopiano a Farindola. La conferma filtra da ambienti giudiziari. Chi non è morto subito, non sarebbe sopravvissuto per lungo tempo. Le concause che quasi all'istante hanno fatto perdere conoscenza alle vittime e poi le hanno uccise sarebbero traumi, asfissia e schiacciamento. I medici legali avranno 60 giorni per consegnare i risultati delle autopsie.