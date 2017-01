Rigopiano, la Protezione civile: "Ricerche proseguono tutta notte"

Proseguirà anche stanotte, con particolare attenzione alle misure per garantire la sicurezza degli operatori in un contesto tecnico particolarmente complesso, l'impegno nelle operazioni di ricerca e soccorso all'hotel Rigopiano nel comune di Farindola, in provincia di Pescara. Finora state tratte in salvo 5 persone, tra cui 4 bambini mentre altre 5 persone in vita sono state individuate e si sta lavorando per estrarle dalle macerie.