Rigopiano, l'esercito: "Situazione estrema, in campo 50 specialisti"

"La situazione è complessa per le condizioni meteo. Come forze armate abbiamo 50 specialisti in loco abituati a lavorare in tali frangenti. Le squadre si alternano senza sosta per cercare". Racconta così lo scenario di questa quarta mattinata di ricerche all'hotel Rigopiano il maggiore Marco Amoriello dell'esercito. Dal punto di vista tecnico "in campo c'è di tutto, con aerei e aeronautica". I soccorsi hanno ancora speranze di trovare persone vive.