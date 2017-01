Rigopiano, incidente durante ricerche: vigile del fuoco ferito

Un vigile del fuoco che era al lavoro tra le macerie dell'hotel Rigopiano è rimasto lievemente ferito in un incidente durante le operazioni di ricerca. Il pompiere stava entrando all'interno della struttura per verificare l'eventuale presenza di dispersi, quando si è ferito a una mano. Il vigile del fuoco è stato portato via in ambulanza; le sue condizioni non sono gravi.