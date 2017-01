Rigopiano, Curcio: "Chi scava spera sempre di trovare superstiti"

Il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio dice che "la speranza di trovare persone vive c'è sempre" tra chi continua a scavare tra le macerie dell'hotel Rigopiano, travolto da una slavina nel cuore del Gran Sasso. E a "In mezz'ora" su Raitre spiega che "chi lavora in quelle condizioni lo fa sempre come se ci fossero in ogni momento da recuperare persone vive".