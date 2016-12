Gli imprenditori impegnati nella ricostruzione post sisma dei beni culturali annunciano una nuova protesta, per il 12 novembre, contro i mancati pagamenti per i lavori effettuati che stanno mettendo numerose imprese in gravissima difficoltà. Le recenti dichiarazioni del ministro dei Beni culturali Dario Franceschini non hanno affatto rassicurato le ditte, che in alcuni casi attendono le loro spettanze dal 16 aprile scorso.