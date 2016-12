Ricostruzione L'Aquila, 5 arresti

Cinque persone agli arresti domiciliari, un obbligo di dimora e 13 avvisi di garanzia: è il risultato dell'operazione "Redde rationem" dei carabinieri nei confronti di imprenditori ed ex amministratori locali de L'Aquila nell'ambito degli appalti per la ricostruzione post-terremoto. A svolgere le indagini è stato il colonnello Ultimo, l'ufficiale dell'Arma che arrestò Totò Riina. Tra le figure di spicco coinvolte, anche un ex consigliere comunale.