Rapina in villa a Lanciano, preso in Romania il sesto uomo della banda

E' stato arrestato un sesto componente della banda che il 23 settembre aveva assaltato a Lanciano la villa dei coniugi Martelli massacrandoli di botte e mutilando la moglie del professionista: si tratta di Marius Adrian Martin, 34enne romeno , con precedenti per associazione a delinquere, reati contro la persona e il patrimonio che nel frattempo si era rifugiato in Romania. La polizia locale e gli agenti italiani lo hanno rintracciato a Craiova.

La polizia romena in collaborazione con gli agenti italiani hanno rintracciato il 34enne a Craiova, presso alcuni familiari, dove era scappato proprio per evitare la cattura, così come emerso da mirate attività di intercettazione telefonica. Il GIP di Lanciano ha firmato un mandato di arresto europeo nei confronti del romeno in maniera tale da poterne sollecitare l'individuazione e la cattura. Spetta ora ai carabinieri e al Capo della Mobile di Chieti raggiungere a Craiova un investigatore del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato per procedure con l'estradizione.