Rapina in villa a Lanciano, i tre romeni fermati confessano | Un arresto per favoreggiamento

I tre romeni fermati per la rapina nella villa dei coniugi Martelli, a Lanciano, hanno confessato e ammesso le loro responsabilità. Lo ha riferito l'avvocato difensore Domenico Russo, precisando che i suoi assistiti hanno indicato una quarta persona come responsabile del taglio dell'orecchio della signora Niva Bazzan. L'indagine prosegue per provare la responsabilità di Alexandru Bogdan Colteaunu, arrestato due giorni fa a Caserta. Un arresto per favoreggiamento: l'uomo non è coinvolto nella rapina.