Rapina in villa a Lanciano, i tre romeni fermati confessano il colpo | Sale a 6 il numero delle persone coinvolte

I tre romeni fermati per la rapina nella villa dei coniugi Martelli, a Lanciano, hanno confessato e ammesso le loro responsabilità. Lo ha riferito l'avvocato difensore Domenico Russo, precisando che i suoi assistiti hanno indicato una quarta persona come responsabile del taglio dell'orecchio della signora Niva Bazzan. L'indagine prosegue per provare la responsabilità di Alexandru Bogdan Colteaunu, arrestato due giorni fa a Caserta. Intanto, è in corso una vasta operazione delle forze di polizia alle porte della città. Si inseguono due uomini, uno dei quali sarebbe il basista della banda della rapina. Non si sa se siano armati, ma il dispiegamento di forze è massiccio. Agli abitanti è stato detto di rimanere in casa. Salirebbe così a sei il numero delle persone coivolte.