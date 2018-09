Rapina in villa a Lanciano, arrestati tre romeni

Tre persone sono state arrestate per la rapina in villa avvenuta nella notte tra sabato e domenica a Lanciano (Chieti). In manette sono finiti tre romeni. Secondo gli inquirenti, sarebbero stati in procinto di fuggire con la stessa auto usata per l'assalto nell'abitazione del chirurgo Carlo Martelli e della moglie Niva Bazzan, a cui i malviventi hanno tagliato un lobo dell'orecchio. Al momento dell'arresto avevano con sé circa 3.400 euro in contanti.