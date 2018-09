Rapina a Lanciano, preso a Caserta anche il capo della banda

E' stato preso a Caserta il quarto uomo, indicato come il capo della banda che domenica ha rapinato i coniugi Martelli nella loro villa a Lanciano (Chieti). Si tratta di Alexandru Bogdan Colteanu, 26enne romeno come il resto della gang, già ricercato in passato per scontare la condanna di un reato commesso quando era minorenne. Il giovane aveva tentato la fuga fin dalle prime ore dopo la rapina ed era stato localizzato dagli investigatori nel Napoletano.