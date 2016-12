Pescara, vigile urbano timbrava cartellino e poi andava a pesca o a giocare ai videopoker: arrestato

Arrestato il vigile "furbetto" di Pescara 1 di 5 Ansa Ansa Arrestato il vigile "furbetto" di Pescara 2 di 5 Ansa Ansa Arrestato il vigile "furbetto" di Pescara 3 di 5 Ansa Ansa Arrestato il vigile "furbetto" di Pescara 4 di 5 Ansa Ansa Arrestato il vigile "furbetto" di Pescara 5 di 5 Ansa Ansa Arrestato il vigile "furbetto" di Pescara leggi dopo slideshow ingrandisci

Invece di indossare la divisa di vigile urbano e occuparsi di controllo ambientale, preferiva farsi gli affari propri. Per due mesi le Fiamme Gialle lo hanno pedinato scoprendo che risultava in servizio dal lunedì al sabato, secondo i tabulati, ma in realtà non lavorava affatto, a fronte di uno stipendio base mensile di 1.600 euro.



I finanzieri del Nucleo di Polizia tributaria di Pescara hanno notificato un'ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Chieti Luca De Ninis per i reati di truffa pluriaggravata, commessa in danno di ente pubblico e con abuso dei poteri, e violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione. Durante i pedinamenti i finanzieri hanno scoperto che il maresciallo non timbrava nella sede del Comando di Polizia municipale, come previsto, ma in altre strutture comunali.



L'uomo andava a timbrare il badge personale nel palazzetto dello sport di via Elettra o presso lo stabile dell'ex Aurum. "L'attività di polizia giudiziaria svolta - si legge in una nota della Guardia di Finanza - ha posto fine al danno economico sofferto dall'Ente Locale derivante dal difetto di prestazione lavorativa del proprio dipendente, e al conseguente danno, in termini di maggiori costi per i servizi pubblici, arrecato al cittadino".