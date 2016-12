Pescara, uomo trovato morto in un parco: giallo sulla sua identità

Il cadavere di un uomo di circa 40 anni è stato trovato a Pescara in un parco nel quartiere Rancitelli. Pare esclusa la morte violenta: il decesso potrebbe essere dovuto a cause naturali. Il cadavere era in un punto poco visibile. L'uomo non aveva documenti con sé e, al momento, non risultando denunce di scomparsa, non è stato possibile identificarlo. Indaga la polizia.