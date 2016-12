Pescara, scuole chiuse per neve

Scuole chiuse per neve a Pescara. La decisione è stata comunicata dal Comune stesso. Sulla riviera del capoluogo adriatico e' in corso una forte nevicata. Una trentina di Comuni dell'Abruzzo già avevano annunciato la chiusura delle scuole come nel Chietino (Lanciano, Guardiagrele e Vasto) e nel Teramano, Atri. Nel Pescarese Città Sant'Angelo e Penne.