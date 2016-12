20:46 - Sono in corso nel Pescarese le ricerche di un 56enne di Penne la cui scomparsa è stata denunciata da un parente la sera della vigilia di Natale. L'uomo si sarebbe allontanato dall'abitazione in automobile già da diversi giorni ed avrebbe fatto perdere le sue tracce, probabilmente dopo una lite in famiglia. Alle attività di ricerca partecipano carabinieri, vigili del Fuoco e volontari, anche con l'ausilio di un elicottero.