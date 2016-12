Pescara, corpo recuperato in fiume

Il cadavere di un uomo è stato recuperato nelle acque del fiume Pescara, nel tratto che attraversa l'omonima città, nella zona del Porto Canale. Stando ai primi accertamenti si tratterebbe di un anziano. Non è escluso che sia il 79enne di cui i famigliari hanno denunciato la scomparsa alcuni giorni fa. Il corpo sarebbe rimasto in acqua per tre o quattro giorni e non presenterebbe segni di violenza.