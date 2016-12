Pescara, bimbo ingerisce droga: grave La madre: "L'ha raccolta in strada"

19:34 - Un bimbo di un anno e otto mesi è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara per aver ingerito cannabis e cocaina. Come raccontato dalla madre che l'ha immediatamente portato al pronto soccorso, il piccolo ha raccolto la droga in strada nel quartiere Rancitelli e l'ha ingerita. La donna ha subito cercato di togliergli dalla bocca la sostanza, ma il bimbo ha perso conoscenza.

Figlio di due tossicodipendenti e con il padre in carcere, il bambino è ricoverato nel reparto di rianimazione. Per ricostruire quanto accaduto sono al lavoro gli uomini della squadra Mobile della Questura, diretti da Pierfrancesco Muriana, che stanno effettuando accertamenti e perquisizioni. Il pm che coordina le indagini è Barbara Del Bono.



Il ricovero del piccolo risale a giovedì. Nella mattina la donna, di 20 anni, con il figlio era andata in carcere, a Pescara, per una visita al marito, rom 22enne.